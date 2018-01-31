الزمالك يحسم رسمياً صفقة جديدة قبل ساعات قليلة من غلق أبواب الميركاتو

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي الزمالك قد نجح رسمياً في حسم صفقة جديدة بعد التعاقد مع نجم فريق سموحة، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، وذلك من أجل انتقال النجم محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق سموحة إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن كلاً من الطرفين لم يقم بالإعلان حتى الآن عن القيمة النهائية للصفقة والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن مجلس إدارة نادي سموحة كان قد اشترط الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه مصري إضافة إلى خدمات النجم أحمد توفيق من أجل حسم الصفقة.

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