أيمن حافظ يكشف عن آخر تطورات الميركاتو الشتوي لنادي الزمالك

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كشف الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عن آخر تطورات سوق الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بالنسبة إلى فريق الزمالك قبل ساعات قليلة فقط من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أكد الكابتن أيمن حافظ أن نادي الزمالك قد نجح في قيد كافة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القائمة لا يزال فيها مكاناً شاغراً من أجل إضافة أي لاعب جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

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وكان نادي الزمالك قد تعاقد في الميركاتو الشتوي الحالي مع كلاً من نانا بوكو وعماد فتحي من صفوف نادي مصر المقاصة، إضافة إلى محمد عنتر من صفوف نادي الأسيوطي سبورت وحمدي النقاز من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، كما تعاقد أيضاً مع محمود عبد العزيز من صفوف نادي سموحة إضافة إلى الثنائي محمد عبد الغني وإسلام جمال بعد إنهاء إعارته مع نادي بتروجيت.

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