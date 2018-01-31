خطوة هامة من السولية بعد عودة حسام غالي إلى الأهلي

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قام النجم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوة في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما تعاقد النادي الأهلي مع النجم المخضرم العائد من جديد إلى بيته وهو حسام غالي.

حيث قام النجم عمرو السولية بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “التيشيرت 14 جاهز يا كابيتانو، عودة القائد”، وهو ما يعني بالتالي أن النجم عمرو السولية قرر التنازل عن رقم القميص الذي كان يرتديه مع النادي الأهلي منذ الصيف الماضي حينما رحل النجم حسام غالي عن صفوف القلعة الحمراء.

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وقد أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم عن عودة النجم حسام غالي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد أن فسخ عقده بالتراضي منذ أيام قليلة فقط مع نادي النصر السعودي مع العلم بأن عقد النجم حسام غالي الجديد مع النادي الأهلي سوف يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لنهاية العام الحالي 2018م.

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