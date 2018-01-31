فيديو: حالة من الترقب في مدريد قبل ساعات قليلة من غلق أبواب الميركاتو

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أنه بات هناك حالة من الترقب الكبيرة في أوساط العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديداً من جانب جماهير نادي ريال مدريد الإسباني قبل ساعات قليلة فقط من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجماهير النادي الملكي لا تزال تنتظر اللحظات الأخيرة في عمر فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل رؤية الريال يتعاقد مع لاعب كبير ومنتظر من شأنه أن يُساعد الفريق الملكي في بقية مشواره في الموسم الحالي إضافة إلى المواسم القادمة.

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ويأتي ذلك على الرغم من أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، سبق له وأن شدد في أكثر من مناسبة سابقة على أن الريال لن يتعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن العديد من التقارير العالمية قد أكدت أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر الإيطالي بات في طريقه إلى النادي الملكي وخاصة بعد رسالته الوداعية الأخيرة عبر إنستجرام.

بعض أهداف ومهارات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد

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