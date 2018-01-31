فيديو: مانشستر سيتي يواصل ضغطه على ليستر من أجل ضم محرز

كشفت شبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يزال مصمماً على التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت الشبكة إلى إدارة نادي مانشستر سيتي قد قدمت منذ قليل العرض الرابع لإدارة نادي ليستر سيتي والأخير، وذلك من أجل ضم النجم رياض محرز بشكل رسمي في الساعات القليلة المتبقية من عمر فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
كما أضافت الشبكة أيضاً أن العرض الرابع والأخير من طرف نادي مانشستر سيتي قد وصلت قيمته إلى مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة، علماً بأن إدارة نادي مانشستر سيتي كانت قد قدمت عرضاً وصلت قيمته إلى مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني ومن ثم مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني ثم مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.
ولكن إدارة نادي ليستر سيتي رفضت كل هذه العروض من أجل الضغط على نادي مانشستر سيتي من أجل زيادة قيمة عرضه لكي يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.
بعض أهداف ومهارات النجم الجزائري رياض محرز في عام 2018
إقرأ أيضاً: فيديو: حالة من الترقب في مدريد قبل ساعات قليلة من غلق أبواب الميركاتو
التعليقات