قرار حاسم من نجم الإسماعيلي قبل غلق أبواب الميركاتو الشتوي

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اتخذ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي قراراً حاسماً للغاية، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من غلق أبواب فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مع نهاية اليوم الحالي.

فمن خلال تصريحات اليوم الأربعاء للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، أكد النجم الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي بأنه لن يرحل عن صفوف قلعة الدراويش في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رحيله عن صفوف نادي الإسماعيلي لن يحدث إلا في حالة وافق مجلس إدارة النادي على ذلك نظراً لكونه لاعب محترف ويعلم واجباته.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الكولومبي دييجو كالديرون على أن كل ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة حول هروبه إلى أحد أندية الخليج مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكداً في ختام تصريحاته بأنه يحترم نادي الإسماعيلي وأيضاً يحترم جماهيره الكبيرة وخاصة وأنهم أصحاب الفضل عليه في ظهوره بمستوى جيد في الموسم الحالي.

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