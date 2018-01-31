فيديو: تشيلسي يتعاقد رسمياً مع النجم الفرنسي أوليفيه جيرو

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو قادماً من صفوف نادي أرسنال، وذلك في آخر صفقات نادي تشيلسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقد قام نادي تشيلسي بنشر بياناً رسمياً عبر الموقع الرسمي للنادي، وفي إطار ذلك البيان أكد النادي اللندني أن التعاقد مع النجم الفرنسي أوليفيه جيرو سوف يكون لمدة موسم ونصف فقط لا غير أي حتى صيف العام المقبل 2019م، علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلى مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

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وفي مقابل هذه الصفقة رحل النجم البلجيكي الواعد ميتشي باتشواي مهاجم نادي تشيلسي إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني بشكل رسمي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

بعض أهداف ومهارات النجم الفرنسي أوليفيه جيرو

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