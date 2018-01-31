تعرف على ردة فعل رانيا علواني بعد عودة حسام غالي إلى الأهلي

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قامت رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن عودة النجم المخضرم حسام غالي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي رسمياً عن التعاقد معه قبل ساعات قليلة من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قامت رانيا علواني بنشر صورة شخصية لها مع النجم حسام غالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “أهلاً بيك في بيتك، هو ده الأهلي اللي احنا عارفينه، الكابيتانو هو روح الفانلة الحمراء”.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم رسمياً عن تعاقده مع النجم الدولي المخضرم حسام غالي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد العقد حتى نهاية العام الحالي 2018 م، وذلك بعد أن قام اللاعب بفسخ عقده بالتراضي منذ أيام قليلة فقط مع نادي النصر السعودي.

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