كريم رأفت: الزمالك حلم أي لاعب وهدفي هو منتخب مصر

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تحدث اللاعب الواعد كريم رأفت المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن صفقة انتقاله إلى القلعة البيضاء، وخاصة أنها جاءت في اليوم الأخير من عمر الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أكد اللاعب الواعد كريم رأفت أن الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك يُعتبر بمثابة حلم لأي لاعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يُحاول جاهداً أن يُثبت نفسه بشكل سريع مع فريق الزمالك تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق بالرغم من صعوبة ذلك نسبياً نظراً لعدد النجوم الهائل في الفريق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب الواعد كريم رأفت على أن هدفه الرئيسي في الفترة المقبلة هو الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المصري وخاصة في مونديال روسيا المقبل، موجهاً الشكر في ختام حديثه إلى مجلس إدارة نادي دمنهور بعدما وافق على رحيله إلى نادي الزمالك.

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