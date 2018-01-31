مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رياض محرز

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد انسحب بشكل رسمي من السباق، وذلك من أجل الظفر بخدمات النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ليستر سيتي قد اشترطت دفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من طرف أي نادي، وذلك من أجل الحصول على خدمات النجم الجزائري رياض محرز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن ذلك الشرط جعل إدارة نادي مانشستر سيتي تُقرر الانسحاب نهائياً من الصفقة، وخاصة وأن إدارة نادي مانشستر سيتي سبق لها وأن قدمت أربعة عروض إلى نادي ليستر سيتي منذ يوم أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، علماً بأن هذه العروض كانت قدرها 50 و55 و60 وآخرها كان 65 مليون جنيه إسترليني.

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