البدري يُعلن عن قائمة الأهلي في مواجهة نجوم الدوري السعودي

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن قائمة فريقه، والتي تستعد للمواجهة المقبلة أمام فريق نجوم الدوري السعودي في إطار مباراة ودية في يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تتجه بعثة المارد الأحمر في صباح يوم غداً الخميس إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل خوض المباراة في مساء يوم الجمعة على أن تعود البعثة عقب نهاية المباراة مباشرة إلى الأراضي المصرية وتحديداً إلى مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك من أجل إقامة معسكر مغلق هناك تحضيراً لمباراته خارج أرضه أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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قائمة فريق الأهلي في مباراته الودية أمام نجوم الدوري السعودي

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: صبري رحيل / أيمن أشرف / محمد نجيب / محمد عبد المنعم / محمد هاني / باسم علي

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / محمد شريف / أحمد حمودي / إسلام محارب / ميدو جابر / باكا / محمد فخري / أكرم توفيق

خط الهجوم: وليد أزارو / أحمد ياسر ريان

قائمة المستبعدين عن المباراة الودية أمام نجوم الدوري السعودي

محمد الشناوي / عمرو السولية / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / علي معلول / وليد سليمان / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / حسام عاشور / مروان محسن / أحمد فتحي / صلاح محسن / حسام غالي

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