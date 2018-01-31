فيديو: توتنهام يُعلن رسمياً تعاقده مع النجم البرازيلي لوكاس مورا

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي لوكاس مورا قادماً من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في آخر صفقات النادي اللندني في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقد نشر نادي توتنهام هوتسبير بياناً رسمياً على موقعه الرسمي من أجل الإعلان عن تفاصيل الصفقة، علماً بأن عقد النجم البرازيلي لوكاس مورا سوف يمتد مع نادي توتنهام هوتسبير لمدة خمسة سنوات ونصف أي حتى صيف عام 2023 م، أما قيمة الصفقة فقد وصلت إلى مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

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وبذلك نجح نادي توتنهام هوتسبير في حسم الصراع مع نادي مانشستر يونايتد، والذي استمر طوال الفترة الماضية من عمر فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي صاحب ال27 عاماً.

توتنهام هوتسبير يُقدم نجمه البرازيلي الجديد لوكاس مورا

تصريحات النجم البرازيلي لوكاس مورا عقب انضمامه مباشرة إلى نادي توتنهام هوتسبير

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