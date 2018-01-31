نجم باريس سان جيرمان يحسم مستقبله مع النادي الباريسي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أن النجم الأرجنتيني خافيير باستوري لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد حسم مستقبله مع النادي الباريسي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ربطت اسمه طوال الفترة الماضية بنادي إنتر الإيطالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني خافيير باستوري أخبر إدارة نادي باريس سان جيرمان أنه لا يُريد أن يُغادر نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن اللاعب تعهد أيضاً بالقتال بقوة من أجل الدخول في حسابات الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان..

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