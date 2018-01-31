الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنبي ويفشل في استعادة المركز الرابع

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سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يُقدم فريق الزمالك مرة أخرى تحت قيادة مديره الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال الأداء الذي ينتظره كل عشاق نادي الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً ظهر على بعض لاعبي فريق الزمالك فقدان عامل القتالية على أرض الملعب، مما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط أبناء القلعة البيضاء في فخ التعادل.

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وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق الزمالك رصيده إلى 33 نقطة إلا أنه بقى في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى 32 نقطة حافظ بها على مركزه السادس في الترتيب.

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