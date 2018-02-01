فيديو: مانشستر يونايتد يتعثر خارج أرضه في مباراة القمة أمام توتنهام

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تعرض فريق مانشستر يونايتد إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه العنيد فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الأولى والمدافع الإنجليزي فيل جونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 53 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 48 في المركز الخامس في الترتيب.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

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