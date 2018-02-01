فيديو: مانشستر سيتي يُضيف وست بروميتش إلى قائمة ضحاياه في البريمرليغ

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عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة ترتيب البريمرليغ عقب فوزه السهل على حساب ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي على ملعب الاتحاد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي كلاً من البرازيلي فيرناندينيو في الدقيقة التاسعة عشر والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الثامنة والستين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة التاسعة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه خمسة عشر نقطة كاملة، فيما استقر رصيد فريق وست بروميتش ألبيون عند 20 نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون

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