فيديو: تشيلسي يتعرض لخسارة قاسية على يد ضيفه بورنموث

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تعرض فريق تشيلسي إلى خسارة قاسية ومفاجئة على يد ضيفه فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بورنموث في المباراة كلاً من كالوم ويلسون في الدقيقة الحادية والخمسين وجونيور في الدقيقة الرابعة والستين وناثان أكي في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق تشيلسي عند 50 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق بورنموث رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

ملخص مباراة تشيلسي وبورنموث

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