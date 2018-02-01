فيديو: التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ولاتسيو

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة القمة بين فريق ميلان وبين ضيفه فريق لاتسيو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وقد جاءت هذه المواجهة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من عمر مسابقة كأس إيطاليا 2018 م، وبذلك تبقى كامل الحظوظ واردة لكلاً من الطرفين في مباراة الإياب والتي سوف تُقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي.

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ولا تُعتبر هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين في الأسبوع الحالي، حيث سبق لهما وأن تقابلا في مطلع الأسبوع الحالي على نفس الملعب ولكن في مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأن فريق ميلان قد نجح في حسم هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة ميلان ولاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

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