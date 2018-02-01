فيديو: ليغانيس يفرض التعادل على ضيفه إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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فرض فريق ليغانيس التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه فريق إشبيلية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي على ملعب بوتاركي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق إشبيلية الوحيد في المباراة الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة الحادية والعشرين، ولكن فريق ليغانيس نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين عبر لاعبه سيوفاس.

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وعلى إثر هذه النتيجة تبقى كامل الحظوظ واردة لكلاً من الطرفين في مباراة الإياب، والتي سوف تُقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس في اليوم السابع من شهر فبراير الحالي.

ملخص مباراة إشبيلية وليغانيس

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