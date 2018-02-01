مجدي عبد الغني: الدوري محسوم للأهلي

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تحدث الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي عن مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي وطبيعة المنافسة على اللقب.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي باتت محسومة لمصلحة فريق الأهلي منذ الدور الأول من عمر الموسم.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن فوز فريق الأهلي في مباراة القمة الماضية على حساب مُلاحقه المباشر فريق الإسماعيلي قد رفع الفارق بينهما إلى تسع نقاط كاملة، وإضافة لذلك أيضاً يبقى لفريق الأهلي مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب، وهو ما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل نهائي.