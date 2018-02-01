سعفان الصغير: الإسماعيلي لن يفقد الأمل في الدوري وبيدرو إضافة قوية

Advertisements

تحدث الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي عن بعض الأمور الخاصة بنادي الإسماعيلي، وعلى رأسها حظوظ فريق الدراويش في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس أكد الكابتن سعفان الصغير أن فريق الإسماعيلي سوف يُنافس على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي حتى اللحظة الأخيرة من عمر الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة فشل في إحراز اللقب فسوف يسعى على أقل تقدير إلى تأمين المركز الثاني من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019م.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سعفان الصغير على أن المدرب البرتغالي بيدرو الذي تولى منصب المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي سوف يكون إضافة قوية للفريق فيما تبقى من عمر الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز المعاون له سوف يبقى كما هو حتى الآن دون أي تغيير.

إقرأ أيضاً: مجدي عبد الغني: الدوري محسوم للأهلي