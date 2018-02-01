قرار صارم من إيهاب جلال بعد تعادل الزمالك مع إنبي

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً صارماً للغاية في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي، وذلك بعدما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إلى إذاعة الشباب والرياضة اليوم الخميس أكد الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك أن الكابتن إيهاب جلال قام بتعنيف اللاعبين بشكل كبير للغاية عقب نهاية المباراة مباشرة في غرفة خلع الملابس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يُعتبر أمراً طبيعياً للغاية في ظل تعثر الفريق من جديد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن أيمن حافظ أن الكابتن إيهاب جلال قرر توقيع عقوبات على جميع لاعبي فريق الزمالك، كما تم أيضاً إيقاف جميع المستحقات الخاصة بهم في الفترة الحالية، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الكابتن إيهاب جلال طلب من اللاعبين بضرورة الشعور بأهمية قميص نادي الزمالك.

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