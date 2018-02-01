عماد متعب: تركيزي مع التعاون حالياً وعودة غالي للأهلي أمر طبيعي

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تحدث النجم الدولي المصري المخضرم عماد متعب لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي عن مستقبله في الفترة القادمة، إضافة إلى حديثه عن عودة النجم الدولي حسام غالي من جديد إلى النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الخميس أكد النجم عماد متعب أن كامل تركيزه في الوقت الراهن منصب بشكل كامل مع نادي التعاون السعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل إضافة إلى عودته إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل سوف يكون أمراً جيداً للغاية بالنسبة له.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم عماد متعب على أن عودة النجم حسام غالي إلى النادي الأهلي مرة أخرى تُعتبر أمراً طبيعياً للغاية، وخاصة وأن النجم حسام غالي قائد مميز ولاعب كبير ويُعد إضافة قوية لأي فريق يلعب لصالحه.

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