إنبي يحسم مصير قائده رامي صبري رغم غلق أبواب الميركاتو الشتوي

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حسم مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي مصير قائده رامي صبري وأيضاً مستقبله مع النادي البترولي، وذلك على الرغم من أن أبواب الميركاتو الشتوي قد تم غلقها مع نهاية يوم أمس الأربعاء.

فمن خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الخميس، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد وافق على رحيل النجم المخضرم رامي صبري مدافع فريق إنبي إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عبد الناصر محمد على أن المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي وعد رامي صبري بعدم المبالغة بقيمة صفقة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم المخضرم رامي صبري يُعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق إنبي لذا لم يتم التخلي عن خدماته في الميركاتو الشتوي الماضي.

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