قرار حاسم من إدارة الأهلي بخصوص بيع مؤمن زكريا لأهلي جدة السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص بيع النجم مؤمن زكريا بشكل نهائي لصالح نادي أهلي جدة السعودي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفض نهائياً فكرة بيع النجم مؤمن زكريا بشكل نهائي لصالح نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، علماً بأن النادي الأهلي قد أعار لاعبه إلى صفوف نادي أهلي جدة لمدة 6 شهور فقط لا غير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي متمسك بشدة بعودة النجم مؤمن زكريا إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف، وخاصة في ظل حاجة الفريق لخدماته من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018م.

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