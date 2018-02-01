نجم ريال مدريد يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع النادي الملكي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي أن النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، قد اتخذ قراراً حاسماً وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الملكي في الفترة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة قد رفض نهائياً فكرة الرحيل عن البيت الملكي في الصيف المقبل، وخاصة وأنه يشعر بالراحة النفسية كثيراً مع ناديه الحالية ورفقة بقية زملائه، وذلك على الرغم من العديد من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة من طرف جماهير النادي الملكي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن أبرز العروض التي وصلت إلى النجم الفرنسي في الفترة الماضية، كانت من طرف نادي أرسنال الإنجليزي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الفرنسي المخضرم أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال.

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