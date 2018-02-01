أنشيلوتي: تخطي عقبة باريس سان جيرمان هو مفتاح الفوز بدوري الأبطال

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تحدث الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب أندية بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي، عن حظوظ الفريق الملكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

فمن خلال مقابلته مع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية اليوم الخميس، أكد المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي أن تخطي فريق ريال مدريد عقبة فريق باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال، سوف يكون هو المفتاح الرئيسي للنادي الملكي من أجل الفوز باللقب الثالث عشر في تاريخه والثالث له على التوالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي على أن الفريق الملكي لم يعد يُركز في الموسم الحالي سوى على مسابقة دوري الأبطال إضافة إلى محاولة تأمين المركز الثاني في مسابقة الليغا الإسبانية على الأقل، وهو الأمر الذي سوف يُعطيه أفضلية كبيرة للغاية على كل الأندية المتواجدة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة الأوروبية.

وفي ختام تصريحاته أشار المدرب كارلو أنشيلوتي أيضاً إلى أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق على الفريق الملكي أمام الفريق الباريسي، وخاصة في ظل القوة الهجومية الضاربة التي بات يمتلكها نادي باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته إذا تمكن الريال من إيقاف أسلحة باريس الهجومية مثل نيمار أو مبابي أو كافاني فسوف يكون الانتصار حليفه دون أدنى شك.

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