موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك اسبانيا اليوم الخميس 1/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق فالنسيا في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي على ملعب الكامب، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ستُقام مباراة برشلونة وفالنسيا في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / أندريس إنييستا

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

إقرأ أيضاً: أنشيلوتي: تخطي عقبة باريس سان جيرمان هو مفتاح الفوز بدوري الأبطال