الأهلي يضغط على نجميه من أجل تجديد عقدهما خوفاً من مغريات الخليج

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إضافة إلى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، لا يزال يضغط على نجمين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجديد عقدهما بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجميع داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي يضغط بقوة على كلاً من النجمين عبد الله السعيد وأحمد فتحي، وذلك من أجل تجديد عقدهما مع القلعة الحمراء لفترة أخرى وذلك خوفاً من مغريات أندية الخليج العربي وتحديداً أندية الدوري السعودي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن حالة القلق لدى الجميع داخل النادي الأهلي باتت كبيرة للغاية، وخاصة في ظل تأخر كلاً من النجمين في حسم موقفهما من تجديد العقد مما سوف يكون له تأثير سلبي دون أدنى شك على أجواء الفريق في الفترة المقبلة في حالة التأخر من جديد في الإعلان الرسمي عن التجديد.