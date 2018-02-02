قرار هام من لجنة المسابقات بخصوص كأس مصر

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي قراراً هاماً، وذلك بخصوص مسابقة كأس مصر 2018 م إضافة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر سوف يُقام في شهر إبريل المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كلاً من مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مسابقة كأس مصر سوف ينتهيان في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو المقبل مثلما تم التحديد سابقاً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عامر حسين على أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضغط مباريات على جميع الأندية المصرية، وذلك من أجل منح المنتخب الوطني المصري فرصة كافية لكي يُحضر بشكل جيد من أجل مشاركته في مونديال روسيا المقبل.

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