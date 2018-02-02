أهلي جدة يرصد رقماً قياسياً من أجل شراء النجم مؤمن زكريا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي قد رصدت رقماً قياسياً، وذلك من أجل شراء النجم المصري مؤمن زكريا المعار في الميركاتو الشتوي الماضي من صفوف النادي الأهلي المصري.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي يرغب في التعاقد بشكل نهائي مع النجم المصري مؤمن زكريا، وذلك في صفقة قياسية للغاية سوف تصل قيمتها إلى مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار أي ما يُعادل تقريباً مبلغ 45 مليون جنيه مصري، على أن يتم إرسال العرض بشكل رسمي إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

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وعلى الرغم من ذلك العرض المغري للغاية إلا أنه من المتوقع أن يرفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ذلك العرض، وخاصة في ظل حاجة النادي الأهلي لخدمات النجم مؤمن زكريا مع انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019 م، علماً بأن النجم مؤمن زكريا قد تمت إعارته إلى صفوف نادي أهلي جدة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مبلغ 400 ألف دولار.

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