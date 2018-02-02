أسطورة ليفربول يمدح الفرعون المصري محمد صلاح

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تحدث النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح، وذلك تحديداً بخصوص المستوى الذي يُقدمه الفرعون المصري في أولى مواسمه مع فريق الريدز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة لشبكة قنوات “BT Sports”، أكد النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد أن انطلاقة الفرعون المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول في الموسم الحالي تُعتبر أكثر من رائعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد صلاح من الصعب جداً إيقافه في الموسم الحالي نظراً لثقته العالية بنفسه والتي تجعله يُسجل العديد من الأهداف.

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وكان الفرعون المصري والنجم محمد صلاح قد نجح في تسجيل تسعة عشر هدفاً رفقة فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بينما وصل عدد أهدافه مع فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات إلى 26 هدفاً.

جميع أهداف محمد صلاح مع ليفربول قبل هدفه الأخير أمام هدرسفيلد تاون

أجمل 20 هدفاً سجلهم الأسطورة ستيفن جيرارد مع ليفربول

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