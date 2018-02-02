رسالة شديدة اللهجة من بيدرو لفريق الدراويش قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. تعرف على التفاصيل

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وجه البرتغالي بيدرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسالة شديدة اللهجة إلى كافة لاعبي فريق الدراويش اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المواجهة المقبلة لفريق الإسماعيلي أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فعلى هامش المران الصباحي اليوم لفريق الإسماعيلي شدد البرتغالي بيدرو المدير الفني لفريق الإسماعيلي على ضرورة تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي، وذلك من أجل الاستمرار في الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز مع فريق الأهلي وأيضاً من أجل التمسك بالمركز الثاني في الترتيب.

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وفي إطار الجلسة أيضاً التي عقدها المدير الفني البرتغالي بيدرو مع اللاعبين، أكد المدرب فيها على أن اختياره لتشكيلة فريق الإسماعيلي في الفترة المقبلة سوف تعتمد على اللاعبين المجتهدين مع الفريق وليس على أي شئ آخر، علماً بأن البرتغالي بيدرو لديه عقد مع نادي الإسماعيلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد في حالة أثبت جدارته.

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