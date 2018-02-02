جماهير ريال مدريد تُفضل إيكاردي وكافاني على صلاح

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي عن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الصحيفة، وذلك بخصوص النجم الذي ترغب جماهير نادي ريال مدريد الإسباني أن يتعاقد معه النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن جماهير نادي ريال مدريد قد اختارت في المركز الأول النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر الإيطالي، فيما جاء في المركز الثاني النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما حل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.

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وقد شارك في هذا الاستفتاء 76,819 مشجعاً من جماهير نادي ريال مدريد، علماً بأن الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد حصل على نسبة 34%، فيما حصل الأوروغوياني إدينسون كافاني على نسبة 19%، بينما حصل الفرعون المصري محمد صلاح على نسبة 12%.

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