أتلتيكو مدريد يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم برشلونة في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع نجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد رسمياً مع النجم الإسباني أليكس فيدال ظهير أيمن فريق برشلونة، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق المدريدي تحضيراً للموسم القادم 2018 / 2019 م.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن العائق الوحيد الذي سيقف أمام نادي أتلتيكو مدريد هو العائق المادي من أجل حسم الصفقة، وخاصة وأن إدارة نادي برشلونة قد أكدت في أكثر من مناسبة سابقة بأنها لن تقوم بالتخلي عن اللاعب الإسباني بأقل من مبلغ 12 مليون يورو، علماً بأن البارسا كان قد تعاقد مع أليكس فيدال في صيف عام 2015م قادماً من صفوف نادي إشبيلية الإسباني مقابل مبلغ 28 مليون يورو.

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