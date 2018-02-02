مرتضى منصور يُهاجم إيهاب جلال بقوة.. تعرف على الأسباب

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بمهاجمة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام فريق إنبي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد المستشار مرتضى منصور أن الكابتن إيهاب جلال قد ارتكب خطأً كبيراً خلال المباراة الماضية أمام فريق إنبي، وذلك بسبب إشراكه للصفقات الجديدة في المباراة بدون أن ينجح أياً منهم في الانسجام مع الفريق بالشكل المطلوب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن الدفع مثلاً بالنجم محمد عنتر كان قراراً خاطئاً للغاية، وخاصة وأن اللاعب لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق سوى قبل المباراة بيومين فقط لا غير، وبالتالي ظهر اللاعب بمستوى سيء للغاية في المباراة وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي في المباريات الأولى لهم مع فريق الزمالك.

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