رانيا علواني ترد بصرامة على مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة ضد الأهلي

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قامت رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي بالرد بصرامة اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بسبب تصريحاته في مساء يوم أمس الخميس ضد النادي الأهلي.

حيث قامت رانيا علواني بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتبت فيها: “مافيش حد له فضل على النادي الأهلي، أياً كان مين هو مين،الأهلي فوق الجميع”.

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هذا ويأتي ذلك الرد من جانب رانيا علواني بناءً على هجوم المستشار مرتضى منصور في مساء يوم أمس الخميس على النادي الأهلي، حيث سخر المستشار مرتضى منصور من خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة العاصمة رفقة الكابتن مصطفى يونس من صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وفي إطار تصريحاته أكد المستشار مرتضى منصور أنه من غير اللائق ما فعله النادي الأهلي مع تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك بسبب التحامل عليه في كل صفقات النادي الأهلي في شهر يناير الماضي سواء اللاعبين المعارين خارج النادي أو اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

مرتضى منصور يسخر من صفقات النادي الأهلي

تصريحات مرتضى منصور بخصوص تعاقد الزمالك مع عنتر وتعاقد الأهلي مع صلاح محسن

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