تعرف على موعد وصول بعثة الأهلي إلي الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي بتحديد موعد وصول بعثة المارد الأحمر إلى مدينة الإسكندرية، وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام فريق الاتحاد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي أن تعود بعثة المارد الأحمر مباشرة من المملكة العربية السعودية في صباح يوم غداً السبت، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين فريق نجوم الدوري السعودي في مساء اليوم الجمعة، والتي تأتي إطار في حفل تكريم فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي سابقاً.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز خارج أرضه، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في يوم الأحد المقبل.

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