تعرف على قائمة الإسماعيلي في مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الجديد بيدرو، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريق الإسماعيلي وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم غداً السبت على ملعب الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة مع العلم بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الإسماعيلي في مباراته أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي

خط الدفاع: محمد أبو المجد / محمود متولي / ريتشارد بافور / أحمد دويدار / محمد هاشم / محمود البدري

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / عمر الوحش / محمد صادق / إبراهيم حسن / نادر رمضان / كريم بامبو / توماس ابي

خط الهجوم: دييجو كالديرون / موسى كمارا / شكري نجيب

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