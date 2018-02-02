خطوة هامة من إدارة نادي طنطا قبل مواجهة الزمالك

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قام مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي بخطوة في غاية الأهمية تجاه لاعبي فريق طنطا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق طنطا وبين مضيفه فريق الزمالك في مساء يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي بتحفيز لاعبي فريق طنطا بطريقة مثالية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الزمالك، وذلك من خلال صرف الدفعة الثالثة من عقود كل لاعبي فريق طنطا والتي تُقدر بنسبة 15% مع العلم بأن قيمتها قد وصلت إلى مبلغ مليون و600 ألف جنيه مصري لجميع لاعبي الفريق.

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أما عن المواجهة المقبلة أمام فريق الزمالك فقد قرر مجلس إدارة نادي طنطا عدم تخصيص مكافآت خاصة لهذه المباراة مع اعتماد المكافآت الأساسية في كل المباريات، وذلك من خلال صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري لكل لاعب في حالة الفوز أو صرف مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري في حالة التعادل.

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