تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم الودية أمام نجوم الدوري السعودي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي عن تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة، وذلك في المباراة الودية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين فريق نجوم الدوري السعودي في مساء اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعتمد في هذه المباراة على العديد من العناصر الاحتياطية إضافة إلى العناصر الشابة، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين من أجل المشاركة وإثبات جدارتهم لكي يتمكنوا من حجز مكان لهم في تشكيلة المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

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تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام نجوم الدوري السعودي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / محمد عبد المنعم / صبري رحيل

خط الوسط: هشام محمد / أكرم توفيق / ميدو جابر / إسلام محارب / باكا

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

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