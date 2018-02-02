صحيفة إنجليزية تُشبه صلاح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

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قامت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي بتشبيه الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح قد قام بسلوك مثالي ورائع للغاية مثلما فعل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه أحد الأطفال في الموسم الماضي، وذلك حينما أعطى النجم ليونيل ميسي قميصه إلى طفل من دولة أفغانستان، وذلك بعدما ظهر ذلك الطفل في صورة وهو يحمل حقيبة بلاستيكية وكتب عليها اسم ميسي ورقمه.

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وهو نفس الأمر الذي كرره الفرعون المصري محمد صلاح في الموسم الحالي، ولكن هذه المرة مع طفل مصري من مدينة الأقصر والذي ظهر أيضاً في صورة كتب على ظهره فيها اسم صلاح، وبناءً على ذلك قام الفرعون المصري محمد صلاح بإهدائه قميصه مع نادي ليفربول في سلوك لا يقوم به العديد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

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