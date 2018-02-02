زيدان: ثقتي كبيرة في اللاعبين وتركيزنا غير منصب على مواجهة باريس سان جيرمان

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحاته اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن ثقته كبيرة للغاية في كافة لاعبي فريقه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها فريقه في الفترة الماضية سوف يتم الرد عليها على أرض الملعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب زين الدين زيدان على أن كامل تركيز فريقه غير منصب في الوقت الحالي على المواجهة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاصة وأن المواجهة سوف تُقام في منتصف الأسبوع المقبل ولكن سوف يسبقها مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني.

المران الختامي لفريق ريال مدريد اليوم الجمعة تحضيراً لمواجهة ليفانتي

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