تركي آل شيخ يوجه ضربة موجعة لمرتضى منصور بعد هجوم الأخير على الأهلي

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وجه تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي ضربة موجعة للغاية وقوية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بخصوص هجوم الأخير على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

حيث قام تركي آل شيخ بتوجيه رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة وجماهير النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب فيها: “للأحباء في إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريقة، تأكدت أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان نتيجة محاولة من لا يريدون للنادي ولي استمرار العلاقة بعد أن شاهدوا حجم الفوائد التي تمت بتوفيق الله”.

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كما أضاف أيضاً: “للجميع أقول سأظل وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين أعتز بهم كثيراً في علاقة ناجحة ومتميزة لمصلحة الكيان الكبير القلعة الحمراء”، علماً بأن هذه الرسالة قد جاءت بناءً على هجوم المستشار مرتضى منصور على مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب التحامل على تركي آل شيخ في كل صفقات النادي الأهلي في شهر يناير الماضي.

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