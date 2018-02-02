رانيا علواني تنفي نهائياً ارتباط تغريدتها على تويتر بمرتضى منصور

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قامت رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر فبراير الحالي بنفي ارتباط ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نهائياً بالمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

حيث قامت رانيا علواني بنشر تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتبت فيها: “رجاءاً من السادة الصحفيين تحري الدقة عند نقل المعلومات، أنا لم أذكر أو أتطرق لسيادة النائب مرتضى منصور في أي تصريح لي، الي يحب يقول حاجة يقولها على لسانه الشخصي، وليس على لسان شخص آخر لينال بروباجندا ليس أصل من الصحة،شكراً”.

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وكانت رانيا علواني قد نشرت تغريدة أولى في صباح اليوم، وكتبت فيها: “مافيش حد له فضل على الأهلي أياً كان مين هو، الأهلي فوق الجميع”، مما دفع العديد من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية إلى الاعتقاد بأنها تقوم بالرد على تصريحات المستشار مرتضى منصور بعد هجومه الأخير على النادي الأهلي.

إلا أن رانيا علواني نفت ذلك الأمر بشكل نهائي، علماً بأنها قامت أيضاً بمسح التغريدة الأولى لها تفادياً للفهم الخاطئ من جانب أي وسيلة من وسائل الإعلام، وأيضاً نظراً لقيامها بنشر التغريدة دون التوضيح المقصود منها بشكل واضح.

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