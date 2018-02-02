موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق مانشستر سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب تيرف مور، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق أحمد الطيب هو معلق المباراة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرخيو أغويرو

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