موعد مباراة ستوك سيتي وبورنموث بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق ستوك سيتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وبورنموث

ستُقام مباراة ستوك سيتي وبورنموث في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وبورنموث

ستكون مباراة ستوك سيتي وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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