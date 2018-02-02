موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق ساوثهامبتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ستوك سيتي وبورنموث بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي السبت 3/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة