نادي إسباني يتعاقد رسمياً مع نجمين صاعدين من كرة القدم المصرية

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تعاقد أحد أندية الدوري الإسباني بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مع نجمين صاعدين من كرة القدم المصرية، وذلك بعدما نجح كلاً من الثنائي في إقناع المسؤولين في صفوف النادي الإسباني بقدراتهم في المستقبل القريب.

حيث تعاقد نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني مع المهاجم المصري مروان حشمت صاحب ال18 عاماً إضافة إلى حارس المرمى المصري الواعد يوسف محرم صاحب ال20 عاماً، وذلك في الميركاتو الشتوي الماضي لينضم كلاً منهما بذلك رسمياً إلى صفوف فريق الشباب في النادي الإسباني.

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وقد بدأ الصاعد مروان حشمت مشواره بداية من أكاديمية نادي برشلونة الإسباني في مصر، ومن ثم انتقل إلى أكاديمية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إسبانيا بعدما نال إعجاب مدربي الأكاديمية الإسبانية، لينجح بعدها في الالتحاق بصفوف فريق الشباب في نادي ديبورتيفو ألافيس.

أما الصاعد الآخر يوسف محرم فقد بدأ مشواره في أكاديمية نادي وادي دجلة في مصر، ومن ثم انضم بعدها إلى صفوف النادي الإسباني المغمور الكوبيندس، لتأتي بعدها مباشرة خطوة انضمامه رسمياً إلى صفوف فريق الشباب في نادي ديبورتيفو ألافيس.

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