قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص بديل كوبر بعد مونديال روسيا المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد اتخذ قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص المدير الفني البديل للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي من المتوقع بنسبة كبيرة أن يرحل عن صفوف المنتخب الوطني المصري بعد نهاية مونديال روسيا مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قرر الاعتماد على مدرب أجنبي من جديد، وذلك في حالة التأكد من رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني المصري، علماً بأن ذلك القرار يأتي من أجل منع حدوث أي انقسام داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن أمر بقاء المدرب هيكتور كوبر رفقة منتخب مصر بعد نهاية مونديال روسيا بات شبه مستحيلاً، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية التي وصلته في الآونة الأخيرة سواء من جانب بعض منتخبات الخليج العربي أو حتى من جانب منتخبات في كلاً من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.